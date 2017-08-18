Заполярные аграрии готовятся к большой сельскохозяйственной выставке - ярмарке

Светлана Деменева, Елена Яман.

Сельскому хозяйству в Мурманской области быть! Это еще раз должна показать большая выставка - ярмарка сельскохозяйственных предприятий региона. Она состоится 26 августа в Туломе. В ней примут участие и небольшие, и крупные хозяйства. Одно из самых уникальных - совхоз "Тундра". Перед ярмаркой его посетили представители минсельхоза. Вся молочная продукция "Тундры" и, конечно, вся продукция из оленины будут представлены 26 августа на ярмарке в Туломе. Последняя - предмет собой гордости предприятия.

Мастер цеха совхоза "Тундра" Юрий Канев: "Вот оно разойдется - мы уже свежую делаем. Потому, что люди - бабушки приходят - свежая у вас колбаса есть? мы вчера делали. Нет, на надо свежую. вчерашняя уже не считается свежая".

В 2015 предприятие стало лауреатом конкурса "Звезда качества России". "Тундра" несколько лет подряд получает субсидии из бюджета. Блестящие результаты говорят о нужности политики поддержки предприятий. Таких в регионе двадцать.

Начальник отдела развития АПК и продовольственного рынка министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Марина Гончарова: "Наличие своей продукции дает региону свободу и независимость. Есть свои продукты - мы можем накормить, соответственно, мы не будем зависеть от внешних факторов".





