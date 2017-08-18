В Мурманске пройдет Всероссийская акция «Ночь кино»

27 августа Мурманская область во второй раз присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино». Торжественная церемония открытия акции состоится в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Фестивальный зал) в 19.30.

Главным событием вечера станет показ фильмов, которые были выбраны в ходе голосования на сайте Фонда кино. Зрители по всей стране из 15 кинофильмов отобрали четыре: детский мультипликационный фильм «Снежная королева-3. Огонь и лед» (6+) Алексея Цицилина, комедию «Кухня. Последняя битва» (12+) Антона Федотова, военную драму «28 Панфиловцев» (12+) Кима Дружинина и Андрея Шальопа, а также приключенческий фильм «Время первых» (6+) Дмитрия Киселева.

В столице Кольского Заполярья все желающие смогут посмотреть отечественные кинокартины в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. В Танцевальном зале в 19.00 мальчишки и девчонки увидят мультфильм «Снежная королева-3. Огонь и лед». В 20.40 пройдет демонстрация киноленты «28 Панфиловцев», которая повествует о подвиге 28 бойцов 316-ой стрелковой дивизии под командованием генерала И.В. Панфилова.

В Фестивальном зале в 20.00 начнется показ комедии «Кухня. Последняя битва». В 22.10 зрители перенесутся в 60-е года, в разгар холодной войны. Полнометражный художественный фильм «Время первых» расскажет о битве за первенство в космической гонке между СССР и США.

Для участников акции всех возрастов подготовлена обширная праздничная программа, которая начнется в заполярной «Кировке» в 17.00. Юные северяне смогут проявить свою фантазию в конкурсе рисунка на асфальте «Да здравствует кино!» и изобразить своих любимых мультипликационных героев. Маленьких зрителей ждет игровая площадка «Большие друзья на свете – кино, взрослые и дети», во время которой ребята узнают много интересного о российском кинематографе и исполнят любимые песни: «Ничего на свете лучше нет», «Бу-ра-ти-но!», «Крылатые качели» и другие.

Областная детско-юношеская библиотека подготовила для мальчишек и девчонок программу «Солнечная, голубая, зеленая, живая – такого цвета моя планета!», посвященную Году экологии в России. Дети проведут опыты с водой, назовут планеты солнечной системы и ответят на вопросы викторины. Кроме того, специалисты библиотеки предложат ребятам принять участие в игре-загадке «Угадай-ка», где вместе с героиней мультфильма Шапокляк дети смогут отгадать загадки, собрать мозаику, посмотреть любимые мультфильмы и увидеть экспонаты Музея театральной куклы.

Мурманский областной краеведческий музей представит выставку «Притяжение Севера». Гости акции узнают о наиболее ярких и интересных аспектах жизни северян начала XXI века. Мурманчанам расскажут о достопримечательностях региона, о наиболее значимых исторических памятниках, о природе Кольского края и его особенностях.

Студия анимационного творчества «Яркое настроение» проведет волшебный мастер-класс по созданию мультфильма «Живые фигуры», где главными героями станут мальчишки и девчонки.

Для «особых» гостей акции «Ночь кино» - незрячих и слабовидящих зрителей – будет организован просмотр фильма «Кука» с тифлокомментариями. Тифлокомментарии - специальное закадровое описание видеоряда фильма, которое позволяет даже полностью ослепшим людям «увидеть» происходящее на экране. Диктор подробно описывает все визуальные элементы: жесты актеров, их мимику, костюмы, декорации, ключевые действия, происходящие на экране, а также внешний вид героев фильма, место событий. В рамках мероприятия пройдет беседа, во время которой все желающие смогут узнать об истории появления тифлокомментирования в России.

В этот вечер мурманчане и гости города смогут присоединиться к Всероссийской акции «Ночь кино» и насладиться просмотром фильмов.



Вход свободный.



/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/