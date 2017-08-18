Начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по Мурманской области Татьяна Кравченко награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

16 августа 2017 года в Федеральной службе судебных приставов в торжественной обстановке прошла церемония вручения государственных наград.

Заслуженные награды и поздравления от заместителя министра юстиции Российской Федерации Вадима Федорова и главного судебного пристава Российской Федерации Дмитрия Аристова в этот день принимали шесть работников ФССП России из разных регионов страны.

Так, за заслуги в укреплении законности, защите прав и законных интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по Мурманской области Татьяна Кравченко.

Татьяна Леонидовна более 30 лет работает в системе принудительного исполнения судебных актов. Стояла у истоков образования службы судебных приставов. За период службы зарекомендовала себя грамотным, принципиальным, высокопрофессиональным сотрудником, умелым руководителем. За период профессиональной деятельности воспитала ни одно поколение молодых специалистов.

Своим многолетним трудом Татьяна Кравченко внесла большой вклад в реализацию государственной политики в сфере юстиции, повышении авторитета Федеральной службы судебных приставов, способствующего укреплению законности и правопорядка на территории Мурманской области.



Поздравляем Татьяну Леонидовну Кравченко с заслуженной наградой и желаем ей новых достижений и успехов на благо России!







/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/