Плановые отключения в Мурманске на 18 августа

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 августа.







С 08.00 14.08.2017 до 24.00 18.08.2017 опрессовка теплосети от котельной «Северная» - 492 дома



С 08.00 15.08.2017 до 24.00 21.08.2017 опрессовка теплосети от Центральной котельной. ( ПАО «МТЭЦ») - 332 дома







ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:



09.00 – 24.00 ул. Гагарина, 6, 8, 10, 13, 15



ул. Павлика Морозова, 2/11, 4







ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:



11.00 – 14.00 ул. Капитана Копытова, 43







О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



/Администрация города Мурманска/