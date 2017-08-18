Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
18.08.2017 10:00

Плановые отключения в Мурманске на 18 августа

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 августа.

 

С 08.00 14.08.2017 до 24.00 18.08.2017 опрессовка теплосети от котельной «Северная» - 492 дома    

С 08.00  15.08.2017 до 24.00  21.08.2017 опрессовка теплосети от Центральной котельной. ( ПАО «МТЭЦ») - 332 дома  

 

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 24.00 ул. Гагарина, 6, 8, 10, 13, 15

ул. Павлика Морозова, 2/11, 4

 

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

11.00 – 14.00 ул. Капитана Копытова, 43

 

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

/Администрация города Мурманска/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.25
Евро = 69.65
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.