В Мончегорске хорошо спланированные действия росгвардейцев и полицейских позволили задержать рецидивиста

В отдел полиции Мончегорска поступило сообщение от работников одного из продуктовых магазинов о том, что неизвестный мужчина открыто похитил с витрины магазина бутылку коньяка и скрылся.

Установив личность подозреваемого, которым оказался неоднократно судимый житель города Мончегорска 1977 года рождения, полицейские совместно с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии по г.Мончегорску произвели его задержание. Хорошо спланированные действия росгвардейцев и полицейских не позволили рецидивисту оказать сопротивление.

В настоящее время в отношении подозреваемого сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.



/Управление Росгвардии по Мурманской области/