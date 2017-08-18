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18.08.2017 08:23

Атомная подводная лодка Северного флота «Северодвинск» выполнила ракетную стрельбу

Сегодня многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота «Северодвинск» успешно провела стрельбу крылатой ракетой морского базирования «Калибр».
Экипаж выполнил боевое упражнение из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Пуск ракеты был произведен по полигону Чижа в Архангельской области.
Расстояние от рубежа пуска до мишенной позиции составило порядка 600 километров. По данным объективного контроля стрельба была выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полётных и технических параметров.
При подготовке к ракетной стрельбе и непосредственном выполнении боевого упражнения экипаж АПЛ «Северодвинск» проявил высокий профессионализм и военно-морскую выучку.
 
Справочная информация:
Многоцелевая атомная подводная лодка «Северодвинск» является головным кораблём проекта 885 «Ясень». Она была заложена в 1993 году и спущена на воду 15 июня 2010 года. Церемония подъема Военно-морского флага на подводной лодке состоялась 17 июня 2014 года. 27 июля 2014 года во время морского парада, посвященного празднованию Дня ВМФ России, лодка впервые стояла в строю боевых кораблей на рейде главной базы Северного флота – города Североморска.
Многоцелевые атомные подводные лодки данного проекта - это корабли четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Они предназначены для поражения наземных, надводных и подводных объектов. На вооружении этих подводных лодок состоят современные комплексы торпедного и ракетного вооружения, в том числе крылатые ракеты «Калибр».


/Пресс-служба Северного флота/
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