Губернатор Марина Ковтун ознакомилась с ходом ремонтных работ домов культурного наследия заполярной столицы

Светлана Деменева.

В Мурманске приступили к ремонту домов культурного наследия. В заполярной столице 55 зданий получили особый статус - больше, чем во всех остальных муниципалитетах региона вместе взятых. С ходом работ сегодня ознакомилась губернатор Марина Ковтун.

Эти 2 дома в "лесах" не были, наверное, с момента постройки. Стиль - сталинский ампир середины 30-х. Конкурс на ремонт этих зданий - и еще десяти - выиграла компания из Санкт -Петербурга. Прежде, чем приступить к работам, были серьезные исторические исследования.

Руководитель проекта компании-подрядчика (г. Санкт-Петербург) Константин Татарников: "При благоприятных погодных условиях постараемся выполнить максимальный объем".

В Мурманске поздно начались работы по капитальному ремонту домов культурного наследия. Это тот самый негативный опыт, который больше не должен повториться, считает глава региона. Но есть причины и объективные - не все компании могут участвовать в конкурсе. И еще. Такие ремонты в Мурманске еще не выполнялись.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Сегодня мы возвращаем городу его исторический облик. И в этом самая главная задача. Я думаю, что жители города и жители этих домов смогут по достоинству оценить эту работу".

В Мурманске 55 домов получили особый статус. В программе капитального ремонта - 28. Задача города - ускорить сейчас необходимую подготовительную работу, чтобы до холодов подрядчики успели как можно больше.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Мы преследуем здесь 2 цели. Первая - это, безусловно, безопасность граждан. Все мы знаем, как сыпятся куски штукатурки и фасадов на головы прохожим. Ну и, конечно, эстетический облик города, который должен соответствовать званию города-героя".

В этом году в конкурсах отыграно 23 дома культурного наследия. Фасады и крыши будут приводить в порядок в несколько этапов. До конца декабря и начала января. Конечно, не замораживая жителей.

Генеральный директор НКО "Фонд капитального ремонта Мурманской области" Александр Емельянцев: "Есть, конечно, крайние технологии для производства работ в минус, но они крайне нежелательны - потому что теряется качество работ и это получается выброшенные деньги наших же собственников".

На территории региона 83 многоквартирных дома, отнесенных к объектам культурного наследия. В Кировске, Мочегорске, Полярном. Пока пилотом стал Мурманск. Ремонт таких домов почти в три раза дороже обычных. И сложнее. Все подрядчики, которые пришли работать в город, имеют специальные разрешения и лицензии на работы по реставрации.







