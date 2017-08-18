Аккуратно подстриженные газоны теперь радуют жителей Кировска

Артем Дашевский.

Уход за зелеными территориями - это обязанность управляющих компаний, прописанная в правилах благоустройства города. Правда, удовольствие не из дешевых, особенно если обращаться к специализированным компаниям. В одном из коммунальных предприятий города подошли к вопросу по-хозяйски. Закупили технику, средства индивидуальной защиты и обучили этому делу дворников. Они прекрасно знают придомовые территории и уверенно справляются с задачей.

Газонокосильщик Виктор Теликов: "Осматриваем территорию - и вперед. То есть, сначала осмотр, а потом покос. Надо посмотреть, что там есть - палки, проволока, чтобы проволоку не намотало".









