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18.08.2017 09:23

Оленегорская ЦРБ скоро официально получит статус "Доброжелательной больницы"

Анастасия Ярославская.

С июня здесь идет капитальный ремонт, практически заново отстраивают входную группу. Новые окна, новый лифт. Гарантируют - с октября, после сдачи объекта, и подходы будут принципиально новые. Профильного министра - он приехал посмотреть, как продвигаются работы - убедили. Акцент не только на доступность и комфорт. Еще при обсуждении проекта решили идти в ногу со временем. Электронную очередь Валерий Перетрухин опробовал одним из первых - она только-только смонтирована.
Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "Действительно, меня очень порадовало - такой оптимизм, потому что администрация очень много сделала. Еще не доделано, конечно, но плюсом того, что мы даже задумали, они еще дальше пошли, поэтому в правильном направлении идут. Я думаю, как мы все это завершим, даже первый этап этих грандиозных работ - население сразу отметит".
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