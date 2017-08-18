Оленегорская ЦРБ скоро официально получит статус "Доброжелательной больницы"

Анастасия Ярославская.

С июня здесь идет капитальный ремонт, практически заново отстраивают входную группу. Новые окна, новый лифт. Гарантируют - с октября, после сдачи объекта, и подходы будут принципиально новые. Профильного министра - он приехал посмотреть, как продвигаются работы - убедили. Акцент не только на доступность и комфорт. Еще при обсуждении проекта решили идти в ногу со временем. Электронную очередь Валерий Перетрухин опробовал одним из первых - она только-только смонтирована.

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "Действительно, меня очень порадовало - такой оптимизм, потому что администрация очень много сделала. Еще не доделано, конечно, но плюсом того, что мы даже задумали, они еще дальше пошли, поэтому в правильном направлении идут. Я думаю, как мы все это завершим, даже первый этап этих грандиозных работ - население сразу отметит".





