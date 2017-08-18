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18.08.2017 09:15

Прокуратура Первомайского округа Мурманска проверила строительство Нахимовского училища на предмет соблюдения сроков готовности объекта

Андрей Зайцев.

По действующему договору и техническому заданию окончание первого этапа строительства - 30 августа. Представители прокуратуры вместе со специалистами подрядной организации провели визуальный осмотр уже возведённых зданий. Надзор за работами на подобном, столь значимом для всей страны объекте, в Мурманске проводится впервые.  
Помощник прокурора Первомайского административного округа г. Мурманска Евгений Престинский: "Необходимо более тщательно, как впрочем и всегда, подойти к проверочным мероприятиям. Но как для лица, которое проводит проверку, безусловно, все моменты беспристрастные и какой-то особой разницы в данном конкретном случае в плане построения проверочных мероприятий не имеется".
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