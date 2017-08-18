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18.08.2017 08:50

Заместитель губернатора Евгений Никора оценил готовность к зиме жилого фонда, коммунальных служб и организаций в городе Полярные Зори

Алексей Котович.

Там прошло выездное заседание межведомственной комиссии правительства Мурманской области по подготовке к осенне-зимнему периоду. Все делается в срок, еще раз отмечено традиционное лидерство города энергетиков в вопросе подготовки к зиме среди других муниципалитетов.
Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Мы видим и нет сомнений, что 1 сентября жилой фонд будет готов к отопительному сезону. До 15 сентября будут получены все акты и паспорта готовности. Что касается учреждений бюджетной сферы, есть полная уверенность, что уже к 25-26 августа все они будут готовы к началу отопительного сезона".
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