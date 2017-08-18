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18.08.2017 08:43

Покататься не успел. В Мурманске задержали угонщика велосипеда

Любовь Дубова.

В полицию  обратилась 73-летняя женщина. Она оставила двухколесный транспорт возле отделения банка в центре города, а когда вышла, он исчез. Пенсионерка вызвала полицию. Сотрудники посмотрели запись камер наблюдения и установили приметы. Угонщика задержали быстро. Он пытался оказать сопротивление. И после пояснил, что как раз собирался вернуть дорогостоящее имущество. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчина ранее был судим за аналогичное преступление.
Заместитель командира взвода отдельного батальона  ППС УМВД России по г. Мурманску Николай Петров: "На подъеме по улице Кирова в сторону магазина "Молодежный" обратили внимания на гражданина схожего по приметам, передвигающегося на велосипеде белого цвета. Начали его преследование  и в результате  задержали. При задержании гражданин оказывал сопротивление".
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