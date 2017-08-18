Сельскому хозяйству в Мурманской области быть! 26 августа в Туломе состоится большая выставка-ярмарка сельхозпредприятий региона

Светлана Деменева.

Сельскому хозяйству в Мурманской области быть. Это еще раз должна показать большая выставка-ярмарка сельхозпредприятий региона 26 августа в Туломе. В ней примут участие и небольшие, и крупные хозяйства. Одно из самых уникальных - совхоз "Тундра". Перед ярмаркой его посетили представители Минсельхоза. Всю продукцию представят в Туломе. В 2015 предприятие стало лауреатом конкурса "Звезда качества России". "Тундра" несколько лет подряд получает субсидии из бюджета. Блестящие результаты говорят о нужности политики поддержки предприятий. Таких в регионе двадцать.

Начальник отдела развития АПК и продовольственного рынка министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Марина Гончарова: "Наличие своей продукции дает региону свободу и независимость. Есть свои продукты - мы можем накормить, соответственно, мы не будем зависеть от внешних факторов".







