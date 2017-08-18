Татьяна Нестерова.

"Здравствуй, Северный полюс". В Мурманске состоялась торжественная церемония чествования ветеранов - участников легендарного похода на Северный полюс. 40 лет назад 17 августа впервые атомоход "Арктика" достиг географической точки Северного полюса. Это событие в мире приравнивали к первому полету в космос. Настолько экспедиция была важна для достижения главной цели - круглогодичной навигации в Арктике. Напомним, накануне ледокол "50 лет Победы" достиг верхушки планеты, повторив исторический рейс 1977 года.

Заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий: "В этот день хочу сказать особые слова участникам экспедиции и всем ветеранам Росатомфлота. Спасибо вам огромное за ваш труд, за ваш бесценный опыт работы, который вы передаете и уже передали младшему поколению на благо развития нашей российской Арктики".







