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18.08.2017 08:30

В Мурманске состоялась торжественная церемония чествования ветеранов - участников легендарного похода на Северный полюс

Татьяна Нестерова.

"Здравствуй, Северный полюс". В Мурманске состоялась торжественная церемония чествования ветеранов - участников легендарного похода на Северный полюс. 40 лет назад 17 августа впервые атомоход "Арктика" достиг географической точки Северного полюса. Это событие в мире приравнивали к первому полету в космос. Настолько экспедиция была важна для достижения главной цели - круглогодичной навигации в Арктике. Напомним, накануне ледокол "50 лет Победы" достиг верхушки планеты, повторив исторический рейс 1977 года.
Заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий: "В этот день хочу сказать особые слова участникам экспедиции и всем ветеранам Росатомфлота. Спасибо вам огромное за ваш труд, за ваш бесценный опыт работы, который вы передаете и уже передали младшему поколению на благо развития нашей российской Арктики".
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