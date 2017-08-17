Памятный рейс. Атомоход "50 лет Победы" поставил рекорд скорости, повторяя легендарный поход ледокола "Арктика" к Северному полюсу

Артем Дашевский.

Исторический поход. Атомный ледокол "50 лет Победы" поставил рекорд скорости хода на маршруте Мурманск – Северный полюс, пройдя его за 79 часов. Ровно 40 лет спустя атомоход повторил легендарный рейс ледокола "Арктика", впервые достигшего Северного полюса в надводном плавании. Сегодня ночью экспедиция добралась до макушки планеты. С подробностями с Северного полюса по телефону наш корреспондент Елена Белкина: "Здравствуйте! Хочу всех поздравить. Сегодня утром атомный ледокол "50 лет Победы" достиг Северного полюса. У нас -5. Поход, как вы знаете, посвящен 40-летию достижения точки 90 градусов северной широты атомоходом "Арктика". 17 августа 1977 года наши моряки на атомоходном судне это сделали впервые, доказав возможность круглогодичной навигации по Северному морскому пути. Географическая точка Северного полюса расцвечена самыми разными флагами, в том числе, и ГТРК "Мурман", которая в этом году отмечает свое 60-летие".





