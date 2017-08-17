Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
17.08.2017 18:40

"Арктический доктор". Появятся ли в стране врачи с новым статусом? И как сократить дефицит медицинских кадров на Севере?

Артем Дашевский, Яков Осетров.

Минздрав Мурманской области представит губернатору свою программу преодоления дефицита медицинских кадров. Как ожидается, члены правительства обсудят предложение федеральному центру ввести новый статус "Арктический доктор", который мог бы дать право на дополнительную  поддержку. Многое делается и в регионе.
Больница в Умбе компактна, поэтому каждого медика здесь знают в лицо, и когда летом сюда приехал новый фельдшер Денис Мальцев, это сразу заметили.
Пациент (п. Умба) Юрий Шаров: "Мы рады, что молодые доктора приходят к нам в посёлок. Ведь наши-то доктора стареют".
Денис из Оленегорска. В этом году закончил медицинский колледж в Апатитах - и решил переехать в глубинку.
Фельдшер неотложной помощи (п. Умба) Денис Мальцев: "Коллектив вообще великолепный, нет никаких секретов, если нужна помощь - они отвечают на все вопросы".
Из Умбы Денис хочет переехать в село Чапома. Трудностей он не боится, потому что чувствует поддержку.
Фельдшер неотложной помощи (п. Умба) Денис Мальцев: "Бытовые проблемы решаются - дали квартиру. Неплохо. Подъёмные - всё это есть".
Материальное стимулирование - тот рычаг, благодаря которому региональные власти шаг за шагом исправляют ситуацию с дефицитом медиков.
Заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова: "Тот врач или тот фельдшер, который приезжает и устраивается в медорганизацию Мурманской области, получает 200 тысяч рублей подъёмных и плюс ежеквартально 10 тысяч рублей на оплату жилья или квартплат".
Тем не менее, укомплектованность кадрами пока на уровне 85 процентов. Причем с учётом, что многие работают по совместительству.
Заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова: "У нас дефицит во врачах - это 347 врачей и около 100 сотрудников со средним медицинским образованием".
Особенно остра проблема в сельской местности, поэтому там действует и программа "Земский доктор": за контракт от 5 лет - подъёмные миллион рублей и муниципальное жильё. Уже привлекли больше 30 врачей.
Терапевт (п. Мурмаши) Кристина Коротких: "Пациенты очень отзывчивые, доброжелательные, идут на контакт. К каждому свой подход нужен, но на данный момент все очень хорошо".
Амбулатория посёлка Пушной. Здесь трудятся молодой терапевт Ольга Кожина и стоматолог Людмила Луконина. Она приехала из Калмыкии.
Стоматолог (п. Пушной) Людмила Луконина: "Несомненно, это опыт, который ты получаешь, работая в отдалённых местах. Ты как молодой специалист приезжаешь, и знаешь, что за твоей спиной никто не стоит и всё, что тебе нужно сделать - ты должен сделать сам".
Людмила решила остаться на Севере. Останутся - надеются пациенты - и молодые медики в Пушном, в Мурмашах, в Умбе. Во всех отдалённых уголках, где одной из самых почётных была и остается профессия врача.



← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.65
Евро = 70
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.