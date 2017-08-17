"Арктический доктор". Появятся ли в стране врачи с новым статусом? И как сократить дефицит медицинских кадров на Севере?

Артем Дашевский, Яков Осетров.

Минздрав Мурманской области представит губернатору свою программу преодоления дефицита медицинских кадров. Как ожидается, члены правительства обсудят предложение федеральному центру ввести новый статус "Арктический доктор", который мог бы дать право на дополнительную поддержку. Многое делается и в регионе.

Больница в Умбе компактна, поэтому каждого медика здесь знают в лицо, и когда летом сюда приехал новый фельдшер Денис Мальцев, это сразу заметили.

Пациент (п. Умба) Юрий Шаров: "Мы рады, что молодые доктора приходят к нам в посёлок. Ведь наши-то доктора стареют".

Денис из Оленегорска. В этом году закончил медицинский колледж в Апатитах - и решил переехать в глубинку.

Фельдшер неотложной помощи (п. Умба) Денис Мальцев: "Коллектив вообще великолепный, нет никаких секретов, если нужна помощь - они отвечают на все вопросы".

Из Умбы Денис хочет переехать в село Чапома. Трудностей он не боится, потому что чувствует поддержку.

Фельдшер неотложной помощи (п. Умба) Денис Мальцев: "Бытовые проблемы решаются - дали квартиру. Неплохо. Подъёмные - всё это есть".

Материальное стимулирование - тот рычаг, благодаря которому региональные власти шаг за шагом исправляют ситуацию с дефицитом медиков.

Заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова: "Тот врач или тот фельдшер, который приезжает и устраивается в медорганизацию Мурманской области, получает 200 тысяч рублей подъёмных и плюс ежеквартально 10 тысяч рублей на оплату жилья или квартплат".

Тем не менее, укомплектованность кадрами пока на уровне 85 процентов. Причем с учётом, что многие работают по совместительству.

Заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова: "У нас дефицит во врачах - это 347 врачей и около 100 сотрудников со средним медицинским образованием".

Особенно остра проблема в сельской местности, поэтому там действует и программа "Земский доктор": за контракт от 5 лет - подъёмные миллион рублей и муниципальное жильё. Уже привлекли больше 30 врачей.

Терапевт (п. Мурмаши) Кристина Коротких: "Пациенты очень отзывчивые, доброжелательные, идут на контакт. К каждому свой подход нужен, но на данный момент все очень хорошо".

Амбулатория посёлка Пушной. Здесь трудятся молодой терапевт Ольга Кожина и стоматолог Людмила Луконина. Она приехала из Калмыкии.

Стоматолог (п. Пушной) Людмила Луконина: "Несомненно, это опыт, который ты получаешь, работая в отдалённых местах. Ты как молодой специалист приезжаешь, и знаешь, что за твоей спиной никто не стоит и всё, что тебе нужно сделать - ты должен сделать сам".

Людмила решила остаться на Севере. Останутся - надеются пациенты - и молодые медики в Пушном, в Мурмашах, в Умбе. Во всех отдалённых уголках, где одной из самых почётных была и остается профессия врача.







