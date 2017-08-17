На Кольской ГМК в Никеле завершается ремонт участка производства серной кислоты. Для чего предприятию наращивать объем ее производства?

Илья Комлев.

В Никеле в плавильном цехе Кольской ГМК завершается ремонт участка производства серной кислоты. В этом году металлургам удалось нарастить объемы ее выпуска и повысить уровень утилизации сернистого газа на Печенгской площадке "Норникеля".

Выпускаемый в Заполярном медно-никелевый концентрат содержит до 20 процентов серы. Раньше треть ее уходила в трубу во время обжига. Теперь, с переходом на технологию брикетирования, эта проблема стала историей.

И. о. главного инженера - технического директора Кольской ГМК Александр Тюкин: "Это, по сути, механическое прессование концентрата со связующим веществом и данные брикеты мы плавим в печах. У людей возникает резонный вопрос - если эта сера, в виде диоксида серы на участке обжига теперь не выбрасывается, значит она выбрасывается в плавильном цехе? Но это не верно. Дело в том, что из богатых по сере брикетов в ходе плавки и конвертирования получается более богатый по сере отходящий газ".

А из более насыщенного газа - выше извлечение серы. Раньше на тонну файнштейна плавильный цех в Никеле производил около 600 килограммов серной кислоты, теперь - свыше 800. Впрочем, это лишь одна из причин наращивания объемов выпуска побочного для металлургов товара. Первопричина – забота об экологии.

И. о. главного инженера - технического директора Кольской ГМК Александр Тюкин: "Производство серной кислоты из рудного медно-никелевого сырья - это нерентабельное, убыточное производство. Но мы все равно идем на этот шаг, потому что мы не только здесь работаем, мы еще здесь и живем".

Начальник Плавильного цеха Кольской ГМК Вартан Мазманян: "У нас запланированная степень утилизации конвертерных газов - 60 процентов. Мы сейчас работаем 67,5 процента и планируем еще до конца года 0,5 процента, а, быть может, и еще на 1 процент поднимем".

Такой результат - следствие последовательной модернизации разных звеньев производственной цепи. Сернокислотное производство на текущий ремонт останавливают каждое лето. Параллельно с ремонтом быстро стареющего в агрессивной среде оборудования, каждый раз стараются улучшать его характеристики.

Начальник Участка производства серной кислоты Плавильного цеха Кольской ГМК Виктор Демьянец: "В этом году мы переделали несколько линий охлаждения промыва кислот, что нам позволит стабилизировать работу в летние, особенно, периоды, повысить эффективность работы сушильно-экстракционного отделения".

Только что завершившийся на участке производства серной кислоты ремонт стал масштабнее прошлогоднего. Для его выполнения Кольской ГМК пришлось привлечь на четверть сотрудников больше. Главная задача - обеспечить до следующего ремонта бесперебойную работу участка.







