Арбузный сезон на Севере. Откуда в Заполярье привозят полосатые ягоды, кто контролирует их качество и как выбрать самый сладкий плод?

Яков Осетров.

Середина августа - разгар самого сочного арбузного сезона! Откуда в Заполярье привозят полосатые ягоды, кто контролирует их качество, как выбрать самый сладкий плод?

Арбузы, которые привезли в Мурманск, имеют российское гражданство: Ростов, Волгоград, Кубань. Дагестан. Для сохранности транспортировали в соломе, в которой могут быть разные вредители. Это и проверяет Россельхознадзор.

Государственный инспектор управления Россельхознадзора по Мурманской области Наталья Шурмина: "Карантинные сорные растения в подстилках на данный момент выявлены не были".

Еще одна арбузная опасность - нитраты. На них указывает разноцветные косточки, неравномерный цвет и излишняя, без сахарных островков, гладкость мякоти, наличие в ней трещин и грубых жёлтых волокон.

Продавец арбузов Галина Смирнова: "Арбузы хоть и нельзя резать, но мы должны показывать, какие они".

На взгляд - очень вкусные! Размеры разные, от 3 и до 20 килограммов. Самые ходовые - средние.

Продавец арбузов Галина Смирнова: "Арбузы как люди - они все разные. И звенят по-разному".

Глухой звук часто указывает на перезрелый плод, который быстро прокиснет. Если мякоть дрябнет, арбуз лучше всего пустить на варенье.

Покупатель арбузов Раиса Фёдоровна: "Семечки вычищаю, всё отделяю, засыпаю сахаром и немножко провариваю - минут 15".

Арбузная шкура лишь кажется толстой. На самом деле она как губка. Поэтому нельзя покупать плоды вблизи от дорог. Половинки и четвертинки. Качество можно проверить и на целом.

Есть много народных способов, как определить хороший арбуз. Больше сладости и меньше косточек, говорят, в "девочках". Советуют также обращать внимание на гладкость кожуры. Сухой хвостик говорит лишь о том, что арбуз сорван больше 3 дней назад.

Более верная подсказка - яркий контраст полосок и жёлтое пятно на боку диаметром до 10 сантиметров. Если больше или пятно белое - арбуз несладок и недозрел. К концу августа появятся знаменитые астраханские арбузы. Сезон только начался.







