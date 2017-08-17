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17.08.2017 17:40

Центры социальной поддержки населения региона получили очередные выплаты из областного бюджета на реализацию социально значимых обязательств

Министерство социального развития Мурманской области ежемесячно перечисляет в адрес муниципальных образований и подведомственных учреждений средства из областного бюджета на реализацию социально значимых обязательств. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мариной Ковтун.

На этой неделе очередную выплату от регионального ведомства получили центры социальной поддержки населения Мурманской области. Средства пойдут в том числе на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда (более 81 млн рублей), труженикам тыла (почти 40 тысяч рублей), реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (более 1 млн рублей), пенсионерам по старости (более 12 млн рублей), на региональную доплату к пенсии (более 15,3 млн рублей), а также на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории региона для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъектов РФ (29,6 тысячи рублей).

Подробная информация о средствах, перечисляемых из областного бюджета в муниципальные образования, размещается на официальном портале Правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».

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