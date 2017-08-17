Заместитель губернатора Григорий Стратий поздравил работников «Атомфлота» с 40-летием достижения Северного полюса атомным ледоколом «Арктика»

Сегодня на предприятии «Атомфлот» состоялась встреча с ветеранами и работниками организации, посвященная 40-летию достижения атомным ледоколом «Арктика» географической точки Северного полюса. В торжествах принял участие заместитель губернатора Григорий Стратий, члены исторической экспедиции 1977 года.



Поздравляя собравшихся от имени губернатора Марины Ковтун, заместитель главы региона отметил, что в Арктике сосредоточены крупнейшие мировые запасы полезных ископаемых и энергоресурсов. Успешное российское присутствие в Арктике обеспечивает базирующееся в Мурманске уникальное, единственное в мире предприятие «Росатомфлот».



«Вклад экипажа легендарного атомного ледокола «Арктика» и всех участников исторической экспедиции очень значим для нашей страны. Покорение Северного полюса 40 лет назад в мире было по праву оценено на уровне первого полета человека в космос. Сегодня многолетний опыт работы коллектива «Росатомфлота» по обеспечению грузоперевозок по Северному морскому пути позволяет российскому государству решать целый ряд глобальных задач и быть лидером в Арктике», - подчеркнул Григорий Стратий.



Заместитель главы региона вручил руководству ФГУП «Атомфлот» Почетный диплом Министерства транспорта РФ и Почетную грамоту Губернатора Мурманской области за успешное выполнение ответственных государственных задач на трассах Северного морского пути и в связи с 40-летием со дня достижения атомным ледоколом «Арктика» Северного полюса.



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