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17.08.2017 16:30

В Кандалакше состоялось выездное заседание по вопросам подготовки к предстоящей зиме

Алексей Котович.

Выездное заседание по вопросам подготовки к предстоящей зиме прошло в Кандалакше. Главы муниципальных образований района доложили ситуацию о том, какие мероприятия проводятся по обеспечению качественной теплоподачи в жилые дома и социальные объекты поселений. На данный момент, подготовка проходит в штатном режиме, ремонтные работы на сетях и опрессовки уже практически завершены, к сентябрю будут получены все паспорта готовности. Особое внимание болевым точкам Кандалакшского района - сельским поселениям Алакуртти и Зареченск.
Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "В прошлом году мы имели постоянные проблемы по Зареченску, мы имели очень серьезную задолженность и нам говорили, что этот вопрос вообще никак не решить. Задолженность Зареченска перед "Атомэнергосбытом". На сегодняшний день просроченной задолженности нет. К отопительному сезону все спокойно готовятся. Это говорит о том, что если очень захотеть и заниматься профессионалам - то все можно решить".
Что же касается Кандалакши, то самой главной проблемой предстоящего отопительного сезона является отнюдь не состояние инженерных коммуникаций и внутренних сетей, а задолженность населения и предприятий перед ресурсниками. В общей сложности долг перед "Мурманэнергосбытом" на сегодняшний день составляет более восьмисот миллионов рублей.
Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Мы вырабатываем новые дополнительные меры по взысканию задолженности. Если ты ездишь на автомобиле, а у тебя долг - то рано или поздно твой автомобиль арестуют на любой дороге. Второе - исполнительные листы в Сбербанк при наличии средств на счетах. И третье направление - исполнительные листы в пенсионный фонд".



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