Алексей Котович.

Детская шалость обернулась несчастным случаем. В кандалакшском заливе обнаружено тело пропавшего ребенка. Напомним, трагедия произошла в начале июля. 8-летний мальчик упал в реку Нива и из-за бурного течения не смог выбраться на сушу. Ребенка искали больше месяца, спасатели и волонтеры вдоль и поперек прочесывали береговую линию и акваторию Кандалакшского залива. И вот спустя 40 дней неподалеку от островов, входящих в состав Кандалакшского заповедника, тело было обнаружено и опознано. На данный момент, сотрудники Следственного комитета проводят процессуальную проверку.







