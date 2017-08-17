Сегодня свой день рождения отмечает директор областной филармонии Виктория Владиславовна Чачина

Любовь Дубова.

С 1987 года она возглавляла отдел культуры администрации Мурманска. С ее участием были открыты музыкальная школа в Первомайском округе, Детский театральный центр, построена школа искусств в Росте, начато обустройство парковой зоны на Семеновском озере и перепрофилирование городских библиотек в интеллект-центры. По ее инициативе в столице Заполярья несколько лет проводились международные джазовые фестивали. Она стала одним из главных организаторов фестиваля исполнительского искусства "Музыкальное приношение". С декабря 2009 года Виктория Чачина – директор Мурманской областной филармонии. Весь коллектив ГТРК "Мурман" присоединяется к поздравлениям.







