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17.08.2017 16:25

Приемка образовательных учреждений Мурманска к новому учебному году закончится уже завтра

Наталия Бурдина.

Уже завтра закончится приемка образовательных учреждений Мурманска к новому учебному году. Проверки стартовали 8 августа. Из 137 объектов почти все уже осмотрены. И сегодня глава администрации города Андрей Сысоев побывал в школе №5. Параллельно в здании работала экспертная комиссия. Проверили все - кабинеты, пищеблок, технические помещения. Также оценили исправность инженерных систем.
Директор школы №5 г. Мурманска Ирина Ускова: "Проверяют соблюдение правил пожарной безопасности, электробезопасности, проверяют уличное освещение, внутришкольное, чтобы нигде не было скруток проводов, чтобы ни детям, ни взрослым не было никакой опасности при проведении здесь учебного процесса".
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Работали с комиссией, которая принимает это здание к 1 сентября. И, насколько я знаю, замечаний практически нет. В общем-то, это видно невооруженным глазом. Не только качество ремонта, но еще и оборудование очень важно. То есть - и медкабинет, и информатики, и физики, и химии, все кабинеты не только отремонтированы, они еще и соответствующим образом оборудованы".
Летом в школе обновили две туалетные комнаты. Это дело рук подрядчика. Силами сотрудников образовательного учреждения сделан косметический ремонт в помещениях. Тепловой пункт. От ресурсоснабжающей организации получен паспорт готовности системы к работе. Подготовка оборудования и коммуникаций к зиме успешно завершилась во всех образовательных учреждениях Мурманска.
Председатель комитета по образованию администрации г. Мурманска  Василий Андрианов: "Полностью у нас готовы помещения теплопунктов к началу отопительного сезона, и мы ожидаем, что, в принципе, первое тепло в здания образовательных учреждений пойдет с 28 августа".
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