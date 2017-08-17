Курс - укрепление национальной валюты

Андрей Зайцев.

Глава государства Владимир Путин потребовал с 1 января будущего года перейти на рубли при расчёте тарифов для компаний, занимающихся перевалкой грузов в портах. Такой шаг заставит иностранные компании при работе у российских причалов покупать рубли, тем самым укреплять национальную валюту. Данная позиция уже была озвучена, но услышана не всеми. Положительный пример - "Мурманский морской торговый порт". С начала 2017 он перешёл на рублёвые тарифы. В таком формате утверждены цены на услуги по погрузке и выгрузке, а также хранению грузов. В действующие договоры были внесены изменения, в соответствии с которыми установлены обязательства осуществлять все платежи по договорам в

национальной валюте.







