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17.08.2017 15:50

Административные барьеры мешают снижению цен на рыбную продукцию

Андрей Зайцев.

Федеральная антимонопольная служба совместно со специалистами Министерства сельского хозяйства подготовили дополнительные меры по ограничению роста цен на рыбные товары. Главная задача, по мнению авторов документа - устранение административных барьеров. В частности, отмечается, что рыбопромысловые компании Северо-Западного федерального округа сталкиваются с трудностями из-за невозможности получить разрешение на ведение рыбного промысла в электронном виде. В связи с этим судно вынуждено возвращаться в порт, получать разрешение на бумаге и после этого вновь уходить в район лова. При этом расходы на эксплуатацию одного судна значительно увеличиваются
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