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17.08.2017 17:15

Председатель местной религиозной организации мусульман города Мурманска выступил с лекцией перед сотрудниками УФСИН

В ходе занятия, проводимого в рамках служебной подготовки, председатель организации Раил Биккиняев рассказал сотрудникам о традиционном исламе, дал ответы на вопросы об особенностях мусульманского вероисповедания применительно к условиям и порядку отбывания наказания в местах лишения свободы, соблюдению режимных требований.

 Подобные занятия-лекции направлены на повышение компетентности сотрудников уголовно-исполнительной системы в области религиозной культуры и являются одной из форм духовно-просветительской работы.  

/ Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области  /
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