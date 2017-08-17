Председатель местной религиозной организации мусульман города Мурманска выступил с лекцией перед сотрудниками УФСИН

В ходе занятия, проводимого в рамках служебной подготовки, председатель организации Раил Биккиняев рассказал сотрудникам о традиционном исламе, дал ответы на вопросы об особенностях мусульманского вероисповедания применительно к условиям и порядку отбывания наказания в местах лишения свободы, соблюдению режимных требований.



Подобные занятия-лекции направлены на повышение компетентности сотрудников уголовно-исполнительной системы в области религиозной культуры и являются одной из форм духовно-просветительской работы.



/ Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области /