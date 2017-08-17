Юных жителей Заполярья приглашают к участию в Интернет-олимпиаде для школьников на знание правил дорожного движения

Минобрнауки России проводит всероссийскую интернет-олимпиаду для школьников на знание правил дорожного движения. Мероприятие проводится в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».



Регистрация команд-участников пройдет с 1 по 17 сентября 2017 года на портале «Дорога без опасности». Зарегистрированные команды с 18 сентября будут приглашены на выполнение заданий олимпиады.



Победители Олимпиады, занявшие первые три места, будут награждены кубками и дипломами лауреатов.



/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/