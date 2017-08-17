Выставка «Притяжение севера» в рамках Всероссийской акций «Ночь кино» в Мурманске

С 27 на 28 августа в Мурманске во второй раз пройдет Всероссийская акция «Ночь кино». Мурманский областной краеведческий музей также примет участие в данном мероприятии и представит выставку «Притяжение севера» на базе Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.



Выставка является своеобразной визитной карточкой Мурманской области. Она демонстрирует наиболее яркие и интересные аспекты жизни северян начала XXI века.



На 12 планшетах представлена информация о регионе, его достопримечательностях, о наиболее значимых исторических памятниках, об особенностях северной природы, о перспективах развитиях области в рамках Арктического региона.



Посетители выставки смогут полюбоваться красочными фотографиями празднования столетия Мурманска, археологических памятников и памятников архитектурного зодчества XVII-XVIII веков, а также красотами северной природы. Отдельное внимание уделено коренному народу Кольского полуострова – саамам и проживающим на Кольском Севере - поморам. Гости мероприятия поближе познакомятся с бытом и культурой данных этносов.



Выставка работает 27 августа с 17.30 до 24.00 по адресу ДК им. С.М. Кирова, г. Мурманск, Пушкинская улица, 3.



/Мурманский областной краеведческий музей/