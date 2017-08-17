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17.08.2017 16:00

В Мурманской области стартовала программа тренинг-курса «Начинающий предприниматель»

Центром поддержки предпринимательства Мурманской области объявлен старт программы тренинг-курса «Начинающий предприниматель». К обучению приглашаются физические лица, планирующие начать собственный бизнес, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица.
Тренинг-курс стартовал в Мурманске на прошлой неделе, 25 августа он пройдет в Апатитах, 1 сентября – в Кандалакше.
Программа претерпела существенные изменения. Теперь основной упор делается на практико-применимые знания от ведущих региональных экспертов и менторов и проходит в форме образовательного интенсива в течение трех полных дней.
Участники, успешно прошедшие обучение и получившие по окончании тренинг-курса сертификат, имеют право участвовать в конкурсе на получение гранта на создание собственного бизнеса.
Заявки на прохождение обучения принимаются в Центре поддержки предпринимательства Мурманской области и администрациях муниципальных образований региона. Прием документов на грантовую поддержку предпринимателей будет проходить с 30 августа по 29 сентября в Мурманске (ул. Подстаницкого, 1) и Апатитах (ул. Ленина, 27).

Для справки:

Грантовая поддержка на создание и развитие бизнеса может быть оказана начинающим предпринимателям – субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Мурманской области менее одного года на дату подачи заявки на получение субсидии, а также не осуществлявшим до этого предпринимательскую деятельность (с образованием юридического лица или без образования юридического лица) в течение последних трех лет и не являвшихся учредителями (участниками) юридических лиц.
Максимальный размер субсидии – до 500 тыс. рублей на одного заявителя и 1 млн рублей – по объединившимся предпринимателям. Собственное софинансирование бизнес-проекта должно составлять не менее 15% (для объединившихся предпринимателей – не менее 45 %) от размера предоставленной субсидии.
Условием получения гранта является наличие сертификата прохождения обучения на бесплатном тренинг-курсе «Начинающий предприниматель» или наличие диплома о высшем экономическом либо юридическом образовании.

/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /
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