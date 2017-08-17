Мурманская городская детская консультативно-диагностическая поликлиника на Папанина открылась после ремонта

Анастасия Ярославская.

В Мурманске вслед за поликлиникой №5 на Инженерной обновленной сегодня встретила пациентов детская консультативно-диагностическая на Папанина. Объемы здесь больше, да и сам ремонт шел дольше - с мая. Посетители за это время даже подзабыли - где центральный вход. Профильному министру сегодня пришлось лично напомнить.

К сегодняшнему дню в поликлинике готовились 3 месяца. Проект до мелочей продумали - для Мурманска он в определенном смысле экспериментальный. Не потому что позитивно-солнечный - и цветовым дизайном, и "Доброжелательной регистратурой" сегодня мало кого удивишь. Здесь первыми максимально предусмотрели доступность для всех. Включая тех, чьи потребности выше обычных.

Главный врач Мурманской детской городской консультативно-диагностической поликлиники Константин Шафиев: "Это специальная разметка с оповещением о расположении комфортных мест для людей со слабым зрением, специальное место-стойка регистратора, обозначено специальными табличками, которые можно пальцами потрогать и определить, что это место для них, таблички Брайля".

Профильный министр, комментируя пробный шар, уточняет - для остальных это тоже будет требованием. Но сначала посмотрят - как оценят посетители и как новшества внимание выдержат. В остальном - света больше, краски ярче, ремонтные работы в рамках целевой программы развития регионального здравоохранения - четко по графику. Из семи поликлиник, куда строители пришли этим летом, пять уже финишировали.

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "Я думаю, что родители с детьми и дети сами оценят, увидят какие условия теперь созданы, и надо убирать у детей негативные, может, воспоминания генетической памяти о белых халатах, как какой-то страх перед работниками - даже видите медработников уже стали по другому одевать - он с платочками, в отдельных халатах красочных - все должно положительные эмоции вызывать, и у родителей, и у детей".

Гардероб, регистратура, новые ординаторские - персоналу работать теперь тоже гораздо комфортнее. Отдельным колл-центром - еще одним новшеством - заинтересовались коллеги. Хотят взять на вооружение.

Блиц-опрос: "Телефоны все из регистратуры убрали, то есть регистраторы в зале на телефоны не отвечают, по телефону не общаются. Здесь мы можем получить справку, записаться на прием, узнать время приема специалистов, изменение в расписании - все, что не связано с медициной. - В первую очередь, ты должна была и мамочке сказать информацию, и по телефону человека обслужить, помочь, поэтому разрывался на 2 части, а тут будет все компактно и доступно".

Небольшая передышка и настрой на продолжение. В октябре в поликлинике - снова ремонт. Будут делать отделение неотложной медицинской помощи - с отдельным входом, чтобы максимально развести потоки. Обещают - там тоже будет и комфортно, и красиво.





