В Мурманске завершаются проверки готовности жилфонда к отопительному сезону

Андрей Зайцев.

У комитета по жилищной политике администрации областного центра самая горячая пора - завершение проверки готовности жилфонда Мурманска к отопительному сезону. Около 2400 многоквартирных домов должны завершить все работы до начала осени. И получить паспорта готовности до 15 сентября. Очередной адрес - проспект Кольский-204. Правда здесь, традиционно вопросов у проверяющих возникает мало. Товарищество собственников жилья строго выполняет свои обязанности.

Председатель ТСЖ Галина Домнич: "Промывка теплообменного аппарата, с актом, который подписывает Мурманская ТЭЦ, затем промыта система отопления опрессовкой её, затем сдаётся тепловой пункт, общее его состояние, смотрят изоляцию, освещение". Промывка, опрессовка, изоляция теплосетей, остекление подъездов, кровли, межпанельные швы - проверяется всё. С каждым годом, отмечают контролёры, виден реальный рост числа компаний, которые добросовестно относятся к своим обязанностям. И даже с учётом того, что в суды направлены 47 исков, в сравнении с 2016, фонд готовится быстрее. Замечания устраняются оперативно.

Заместитель председателя комитета по жилищной политике администрации г. Мурманска Павел Руденко: "Подготовка инженерных сетей. Их техническое состояние. Где-то изоляции не хватает, где-то мелкие порывы. Управляющие компании получают от нас требования, предписания об устранении этих замечаний, чтобы к 1 сентября полностью подготовить жилой фонд".





