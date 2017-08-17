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17.08.2017 14:30

Минпромторг России проводит в Мурманске выездную стажировку

Татьяна Нестерова.

В Мурманске в деловом центре "Арктика" началась выездная стажировка специалистов Минпромторга России по вопросам развития и поддержки региональной промышленности в условиях импортозамещения. Участники двухдневного семинара узнают о федеральных доступных инструментах, в том числе и финансовых, которыми можно воспользоваться при создании индустриальных парков, кластеров и технопарков.
Директор Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных: "Цель этой стажировки, безусловно, чтобы в "прямом режиме", а здесь у нас участники - не только сотрудники Министерства, у нас еще есть институт - Фонд развития промышленности, корпорация среднего и малого бизнеса - все институты, которые с нами взаимодействуют, чтобы они в онлайн режиме могли рассказать о том, как они могут быть полезны для развития региона".
Участники деловой встречи - представители исполнительных органов власти регионов Северо-Запада, федеральных институтов, руководители предприятий. В этом году кредитный портфель на реализацию региональных программ развития промышленности составляет восемь с половиной миллиардов рублей. Потенциал Мурманской области Минпромторг России оценил как высокий.
Заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий: "Я уверен, что вот это обучение, которое предусмотрено - оно не только в режиме лекций, начиток, а формат, его озвучил директор, учиться друг у друга. Это очень важно".
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