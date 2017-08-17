Тренировочное пожарно-тактическое учение прошло в Кандалакшском филиале ГПС Мурманской области

15 августа 2017 года, с целью повышения уровня тактической подготовки, в Кандалакшском филиале ГПС Мурманской области было проведено тренировочное пожарно-тактическое учение, с привлечением личного состава и пожарной техники ПЧ-65 п. Зеленоборский и ОП ПЧ-65 п. Лесозаводский, по тушению условного пожара в здании ООО «Зеленоборское автотранспортное предприятие» (ул. Магистральная, д. №94). В ходе учения были отработаны вопросы взаимодействия с администрацией объекта, организация тушения пожара по повышенному номеру вызова. После проведения учения был выполнен разбор действий участников тушения условного пожара и подведены итоги.



/Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области/