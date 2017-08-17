Представителей делового сообщества Мурманской области приглашают на выставочные мероприятия в Республику Узбекистан

Министерство экономического развития Мурманской области приглашает заинтересованные компании принять участие в международных мероприятиях в Республике Узбекистан в сентябре-декабре 2017 года. Целью проведения выставок и ярмарок является создание специализированных площадок для возможности установления партнерских отношений с непосредственно производителями, а также для информирования участников об имеющемся промышленном потенциале Республики Узбекистан.



По вопросам участия можно обратиться в торгово-экономический отдел Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации по тел. (499) 230-00-65, e-mail: uztorgru@gmail.com.



Ознакомиться с графиком международных выставок и ярмарок на сентябрь-декабрь 2017 года в Республике Узбекистан можно на сайте Министерства экономического развития Мурманской области в разделе «Направление деятельности» подраздел «Внешнеэкономические связи» раздел «Конгрессно-выставочная деятельность» подраздел «Мероприятия за пределами РФ».



/Министерство экономического развития Мурманской области/









