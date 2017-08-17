За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил травмы.



16 августа 2017 года в 14 часов 58 минут в Мурманске на проспекте Ленина во время движения в салоне автобуса «МАЗ» пассажир получил телесные повреждения. В результате происшествия 65-летняя женщина обслужена амбулаторно.



При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1543 нарушения Правил дорожного движения.



33 нарушения допущено пешеходами, 7 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 2 водителя.



Выявлено 9 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1184 нарушения ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.



Всего было оформлено 48 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).



Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.



Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.



Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.



УГИБДД УМВД России по Мурманской области



