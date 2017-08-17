В Мурманской области состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации

22 августа по Указу Президента Российской Федерации от 20.08.1994 № 1714 отмечается День государственного флага Российской Федерации. Традиционно в муниципалитетах Мурманской области будут организованы акции, информационные часы, творческие вечера, выставки. Главная цель – подчеркнуть важность и значение государственных символов России.

В Мурманске праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации, состоятся 19 августа в сквере на улице Ленинградской.

В официальной части примут участие представители правительства Мурманской области, Мурманской областной Думы, администрации Мурманска, ветеранских объединений, общественных организаций.

Жителей и гостей города ждет праздничный концерт, будут открыты патриотические и спортивные площадки, организована работа пункта набора по контракту «К защите Отечества готов». Также состоятся фестиваль художественного творчества «Триколор моей страны!» и акция «Ленточка Триколор».



Начало в 14.00.



Организатор – Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки к военной службе при участии регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».





/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /



