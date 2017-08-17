Исторический поход. Атомный ледокол "50 лет Победы" достиг Северного полюса

Артем Дашевский, Елена Белкина.

Исторический поход. Ровно 40 лет назад ледокол "Арктика" впервые в мире достиг в надводном положении Северного полюса. Сегодня же, экипаж уже другого атомохода "50 лет Победы" повторил этот рейс и утром достиг географической точки Северного полюса. На борту работает наша съемочная группа.

Елена Белкина: "Здравствуйте! Хочу всех поздравить. Сегодня утром атомный ледокол "50 лет Победы" достиг Северного полюса. У нас -5. Поход, как вы знаете, посвящен 40-летию достижения точки 90 градусов северной широты атомоходом "Арктика". 17 августа 1977 года наши моряки на атомоходном судне это сделали впервые, доказав возможность круглогодичной навигации по Северному морскому пути. Географическая точка Северного полюса расцвеченная самыми разными флагами, в том числе и ГТРК "Мурман", которая в этом году отмечает свое 60-летие".