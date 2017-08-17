В Североморске две женщины обворовали магазины, в которых работали

Любовь Дубова.

Жительница Североморска, работавшая стажером заместителя управляющего в магазине крупной торговой точки, присвоила крупную сумму денег. Злоумышленница похитила из кассы 193 тыс. руб. В настоящее время проводится проверка.



Также в полицию поступило заявление сотрудника одной из торговых сетей флотской столицы. Женщина сообщила, что из магазина были похищены два ящика пива и упаковка подгузников. Злоумышленника помогли обнаружить камеры видеонаблюдения. В результате задержана продавец-кассир торговой точки 1988 года рождения.





