Уникальный фильм-концерт в сентябре покажут зрителям Мурманской области

Любовь Дубова.

Международный кинофестиваль в Тромсё возвращается в Россию с новой программой. На этот раз зрители смогут увидеть фильм-концерт "Проводник". Историко-приключенческая лента норвежского режиссера Нильса Гаупа основана на национальном эпосе малочисленного северного народа – саами. Фильм повествует о юноше, который спас свое племя от набегов Чуди. Картина вышла на экраны в 1987 году и была выдвинута на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Спустя 30 лет этническая драма возвращается к зрителям, но уже с новым звуковым сопровождением, который переосмыслен международным коллективом музыкантов. В уникальном живом саундтрэке будут задействованы пять человек. В России дебют проекта сначала состоится в Москве, Санкт-Петербурге и Петрозаводске. В Мурманской области показ"Проводника" намечен на 19 сентября. Сначала его увидят зрители в Апатитах, а на следующий день - в столице Заполярья.





