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17.08.2017 11:50

В Мурманске сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали похитителя велосипеда

Накануне в полицию Мурманска около 16.00 поступило сообщение от жительницы 1944 года рождения о том, что у нее похищен велосипед стоимостью 27 тысяч рублей от отделения банка, возле которого пенсионерка его оставила.
На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы. Полицейские опросили потерпевшую и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Полученные приметы подозреваемого в краже были переданы всем наружным нарядам полиции.
Спустя непродолжительное время во время работы по установлению местонахождения злоумышленника сотрудники ОБ ППС УМВД России по г. Мурманску Стас Фролов и Николай Петров заметили  похожего по приметам человека, двигающегося на украденном велосипеде. В ходе преследования полицейские с помощью еще одного сотрудника ППС Сергея Панкова остановили двухколесное транспортное средство. Подозреваемый при задержании оказал сопротивление, но, несмотря на это, был доставлен в отдел полиции.
По факту в отношении злоумышленника, который ранее был судим за аналогичное преступление, возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
Стоит отметить, что Стас Фролов и Сергей Панков недавно при отработке сообщения о подозрительном предмете, найденном в библиотеке, приютили котенка, которого хозяйка оставила в переноске.

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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