Мотокросс в Кандалакше. Подготовка к соревнованиям идёт полным ходом

Алексей Котович.

Подготовка к соревнованиям по мотокроссу на первенство Мурманской области идёт полным ходом - они стартуют в Кандалакше в ближайшие выходные. В прошлом году турнир проходил в статусе городского, в этот раз - масштаб региональный. Сейчас трасса приведена в порядок, здесь прошла последняя перед заездами тренировка. В ней приняли участие команды из Мончегорска, Кировска и Кандалакши.

Блиц: "Сегодня все тренируются, потом мы трассу закрываем, готовим. Она неделю стоит. До соревнований уже больше ни кто тренироваться не будет. Будет подготовка трассы происходить".





