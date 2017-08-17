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17.08.2017 11:00

Мотокросс в Кандалакше. Подготовка к соревнованиям идёт полным ходом

Алексей Котович.

Подготовка к соревнованиям по мотокроссу на первенство Мурманской области идёт полным ходом - они стартуют в Кандалакше в ближайшие выходные. В прошлом году турнир проходил в статусе городского, в этот раз - масштаб региональный. Сейчас трасса приведена в порядок, здесь прошла последняя перед заездами тренировка. В ней приняли  участие команды из Мончегорска, Кировска и Кандалакши.
Блиц: "Сегодня все тренируются, потом мы трассу закрываем, готовим. Она неделю стоит. До соревнований уже больше ни кто тренироваться не будет. Будет подготовка трассы происходить".
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