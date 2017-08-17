В Заполярье для подростков проходят "Уроки доброты". Главная тема - отношение школьников к сверстникам с ограниченными возможностями здоровья

Елена Ямаш.

В школах региона пройдут "Уроки доброты". Первое занятие состоялось на базе летнего оздоровительного лагеря Мурманской гимназии №8. Оно дало старт реализации партийного проекта "Единой России" "Единая страна - доступная среда". Ребята 4-6 классов встретились с психологом Мурманского областного центра специальных видов медицинской помощи. Главная тема беседы - отношение школьников к сверстникам с ограниченными возможностями здоровья.

Председатель регионального Общественного совета партпроекта "Единая страна – доступная среда" Святослав Ширвель: "Главная цель этой акции - формирование у детей правильного, толерантного отношения к людям с инвалидностью. Ведь дети, которые сидят сейчас за школьными партами - это будущее нашей страны".

На примере советского мультфильма "Цветик-семицветик" с ребятами обсудили проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья. Школьники приняли участие в имитационных играх, посмотрели видеоролик "К чему ведет доброта".

Психолог Мурманского областного центра специальных видов медицинской помощи Алексей Гетманов: "Наверное, самое главное - всегда помнить, что чем бы человек ни отличался от нас, он все равно, в первую очередь, остается человеком, то есть, мы говорим о личности, а не о физических особенностях и так далее".







