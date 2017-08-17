"Арктический доктор". Власти региона ищут возможность для дополнительной поддержки врачей

Яков Осетров.

Минздрав Мурманской области готовится представить главе региона программу по устранению дефицита медицинских кадров. Чтобы привлечь их по тем специальностям, которые требуются в Заполярье, врачу или фельдшеру сегодня выплачивают по 200 тысяч рублей подъёмных плюс ежеквартально по 10 тысяч рублей на оплату жилья. И материальное стимулирование дает свои плоды. Этим летом, например, в Терский район приехал работать выпускник апатитского медколледжа Денис Мальцев.

Фельдшер неотложной помощи (п.г.т. Умба) Денис Мальцев: "Город уже надоел и хотелось в тишину, спокойствие, потому что везде нужна людям помощь".

Пациент (п.г.т. Умба) Юрий Шаров: "Мы рады, что молодые доктора приходят к нам в посёлок. Ведь наши-то доктора стареют".

Особенно остра проблема в сельской местности, поэтому там действует и программа "Земский доктор". Контракт сроком от пяти лет - муниципальное жильё и подъёмные миллион рублей. Уже привлекли больше 30 врачей. Тем не менее, укомплектованность кадрами пока 85 процентов, поэтому в конце августа члены регионального правительства обсудят предложение к премьер - министру страны ввести новый статус "Арктический доктор", который мог бы дать право на дополнительную поддержку.

Заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова: "Мы рассчитываем, что эту инициативу поддержат и мы увидим это предложение воплощённым в жизнь. Я уверена, что солидные подъемные привлекут на нашу территорию большее количество врачей, которые приедут и помогут нам справиться с тем кадровым дефицитом, который имеется".









