Мурманские автоинспекторы познакомили дошкольников с «Азбукой дорожной безопасности»

Сотрудники Госавтоинспекции Заполярья в рамках акции «Безопасное лето» провели профилактическое мероприятие для воспитанников детского сада №120 г. Мурманска.



Ребята вместе с сотрудниками ГИБДД в игровой форме изучили основные дорожные знаки, которые являются главными помощниками на дороге, после чего ребята рассказали стихи о Правилах дорожного движения, о том, как нужно соблюдать ПДД и как это важно. Также автоинспекторы напомнили ребятам основные правила для пешеходов и велосипедистов.



Самым интересным и увлекательным для юных участников дорожного движения стала возможность побывать в роли настоящих водителей. Сотрудники ГИБДД подготовили для ребят игровые конкурсы на умение и ловкость вождения и не только.



Каждый из ребят с большим интересом попробовал себя в роли водителя. После завершения мероприятия дети пообещали сотрудникам ГИБДД выполнять все Правила дорожного движения. По традиции, на память о встрече ребята получили световозвращающие брелки.







/УГИБДД УМВД России по Мурманской области/



