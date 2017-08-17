Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
17.08.2017 12:30

Новости УФССП России по Мурманской области. В Заполярье злостный алиментщик предстал перед судом

В межрайонном отделе судебных приставов по г. Снежногорску и г. Гаджиево ЗАТО Александровск и ЗАТО п. Видяево на исполнении находится исполнительное производство о взыскании алиментов с жителя г. Гаджиево на содержание несовершеннолетнего ребенка. Мужчина не торопился платить алименты и у него образовалась задолженность.

В связи с неуплатой алиментов должник был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей») КоАП РФ. Кроме того судебным приставом в отношении него было вынесено постановление о временном ограничении на пользование специальным правом в виде управления транспортным средством. Однако действующий запрет должник проигнорировал.

Мужчина, нарушая запрет, управлял машиной и был остановлен сотрудниками ГИБДД. Он совершил административное правонарушение по ст. 17.17 («Нарушение установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом») КоАП РФ.

На должника был составлен административный протокол и мировым судьей судебного участка № 2 Александровского судебного района Мурманской области был подвергнут административному наказанию в виде обязательных работ сроком на 20 часов.

 

/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар =
Евро =
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.