Новости УФССП России по Мурманской области. В Заполярье злостный алиментщик предстал перед судом

В межрайонном отделе судебных приставов по г. Снежногорску и г. Гаджиево ЗАТО Александровск и ЗАТО п. Видяево на исполнении находится исполнительное производство о взыскании алиментов с жителя г. Гаджиево на содержание несовершеннолетнего ребенка. Мужчина не торопился платить алименты и у него образовалась задолженность.



В связи с неуплатой алиментов должник был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей») КоАП РФ. Кроме того судебным приставом в отношении него было вынесено постановление о временном ограничении на пользование специальным правом в виде управления транспортным средством. Однако действующий запрет должник проигнорировал.



Мужчина, нарушая запрет, управлял машиной и был остановлен сотрудниками ГИБДД. Он совершил административное правонарушение по ст. 17.17 («Нарушение установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом») КоАП РФ.



На должника был составлен административный протокол и мировым судьей судебного участка № 2 Александровского судебного района Мурманской области был подвергнут административному наказанию в виде обязательных работ сроком на 20 часов.







/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/