Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
17.08.2017 12:00

В областном центре завершено расследование уголовного дела в отношении двух руководителей коммерческих предприятий

В полицию Мурманска обратились сотрудники двух коммерческих предприятий с заявлениями о мошенничестве, совершенном их руководителями.
Сотрудниками УЭБИПК УМВД России по г. Мурманску была проведена проверка, по результатам которой следователем следственной части следственного управления УМВД России по Мурманской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
В ходе следствия установлено, что злоумышленики, занимая должности директоров двух аффилированных между собой организаций, занимавшихся судоремонтом, убедили работников оформить на себя кредитные обязательства в нескольких банках. При этом отец и сын обещали в течение года в полном объеме вернуть денежные средства, чтобы их подчиненные могли погасить задолженность перед банками.
Полученные от потерпевших денежные средства руководители указанных организаций – жители Мурманска 1950 и 1983 годов рождения – присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.
В ходе расследования уголовных дел установлено 15 потерпевших. В целях документирования противоправной деятельности были назначены более 50 экспертиз, опрошены десятки свидетелей. Следователем установлено, что потерпевшие оформили на себя более 50 кредитных обязательств в различных банках г. Мурманска. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 25 миллионов рублей.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено, отцу и сыну предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар =
Евро =
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.