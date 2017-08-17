В Мурманской области продолжается прием заявок на участие в конкурсе детского рисунка «Эмблема Арктики»

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области в рамках реализации регионального плана мероприятий по проведению Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий объявляет конкурс детского рисунка «Эмблема Арктики».

К участию в конкурсе приглашаются дети – авторы работ, в возрасте от 7 до 15 лет включительно, проживающие на территории Мурманской области.

Срок представления работ на конкурс: до 6 октября 2017 года.

В рамках Конкурса установлены две возрастные группы:

от 7 до 9 лет (включительно);

от 10 до 15 лет (включительно).

Порядок и условия проведения конкурса, требования к оформлению работ, а также критерии оценки конкурсных работ содержатся в Положении о конкурсе детского рисунка.

Форма заявки для участия в конкурсе размещена здесь.

Заявки на участие в конкурсе, а также работы необходимо направлять по адресy: 183032, г. Мурманск, Кольский проспект, д. 1, Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Контактное лицо: Зайцева Елена Юрьевна, тел. (815 2) 486-782, электронный адрес ezaitseva@gov-murman.ru;

Любавина Дарья Юрьевна, тел. (815 2) 486-842, электронный адрес lubavina@gov-murman.ru.

Обязательным условием участия в конкурсе является согласие от родителей (законных представителей) ребенка – автора работы с требованиями Положения о конкурсе детского рисунка (образец согласия размещен здесь).



/Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области/



