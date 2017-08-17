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17.08.2017 11:45

Воспитанники социального приюта «Берегиня» приняли участие в состязании «Красный. Желтый. Зеленый»

Мероприятие прошло в рамках межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток». Ребята разделились на две команды «Светофор» и «Зебра», выбрали своих капитанов и увлеченно принялись выполнять задания: озвучили основные правила пешеходов, и активно под сигналы светофора дружно выполнили разминку. Затем вспомнили дорожные знаки и их предназначение. Провели несколько «дорожно-транспортных» эстафет: капитаны команд в роли водителей автобусов перевезли пассажиров от одной импровизированной остановки до другой, затем каждый член команды попробовал свои силы в преодолении препятствий на самокате. Не упустили и задания, касающиеся правил дорожного движения. «Обе команды очень старались, но с отрывом всего в один балл, победила команда «Светофор», - подвел итоги состязаний старший инспектор отдела ГИБДД по Кольскому району. Инспектор также отметил актуальность подобных мероприятий для несовершеннолетних в связи с повышенным уровнем детского дорожно-транспортного травматизма в летний период. По просьбе детей завершилось мероприятие совместным фото на фоне автомобиля ДПС.

/Министерство социального развития Мурманской области/
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