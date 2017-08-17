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17.08.2017 09:01

Военнослужащие Северного флота выполнили план экологической очистки арктического острова Котельный

Экологический взвод Северного флота, занимающийся очисткой от металлолома острова Котельный в море Лаптевых (арх. Новосибирские острова),  досрочно выполнил план по утилизации порожней бочкотары на 2017 год.
Приступив к работам в июне, военнослужащие экологического подразделения собрали, спрессовали и подготовили к транспортировке 15 тысяч бочек, суммарный вес которых составляет порядка 600 тон. Средний темп прессовки бочек составил от 250 до 400 штук в день.
Всего за три года экологической очистки острова североморцы подготовили к утилизации более 65 тысяч бочек.
В текущем году  работы по экологической очистке острова Котельный осуществлялись с помощью двух новых гидравлических прессов, предназначенных для прессовки бочкотары, составляющей основную долю арктического мусора.
В ближайшее время  военнослужащие экологического взвода продолжат работы по сбору и подготовке к утилизации бочек, а также займутся укладкой спрессованной бочкотары в морские транспортные контейнеры для  последующей доставки на материк.
В этом году планируется вывезти  с острова более 800 тонн металлолома. За прошлые годы было вывезено около 1600 тонн.

Справочно: Впервые работа по очистке арктического острова Котельный экологическим взводом Северного флота была начата в 2015 году. Военнослужащих экологического взвода доставили на остров авиационным транспортом в начале лета, когда снежный покров позволяет начать работы по сбору металлолома.
Большая часть экологического мусора – это металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов. При этом объем металлического изделия уменьшается в 5-10 раз.
В 2016 году за период с июня по сентябрь экологическое подразделение Северного флота подготовило к утилизации более 600 тонн металлолома. Осенью контейнеры с прессованной бочкотарой были доставлены морским транспортом в порты Мурманской и Архангельской областей.
Экологическая очистка арктических территорий, на которых дислоцированы силы Северного флота, продолжается. Военнослужащие Кольской флотилии разнородных сил собрали и подготовили к вывозу сотни тонн металлического лома на острове Кильдин в Баренцевом море. В ближайшее время остров будет полностью очищен от металлолома.

/Пресс-служба Северного флота/
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